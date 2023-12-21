新华社华盛顿12月20日电（记者邓仙来）美国与委内瑞拉20日完成一项互换在押人员行动。美方释放此前扣押的与委内瑞拉政府关系密切的商人亚历克斯·萨博，委方释放10名美国公民并将一名涉嫌参与美国海军行贿案的马来西亚籍商人引渡回美国。

在美国国家安全委员会当天举行的媒体吹风会上，一名美国政府高级官员表示，根据美委达成的一项协议，双方进行了在押人员互换行动。这名官员同时否认美方放松对委内瑞拉石油和天然气等领域制裁是此次谈判的讨论议题。

萨博生于哥伦比亚，与委内瑞拉政府关系密切。美国司法部门于2019年7月以洗钱等罪名起诉萨博。2020年6月，萨博以委政府特使身份前往伊朗，经停非洲国家佛得角时被捕，2021年10月被引渡至美国。

马来西亚籍商人莱昂纳德·格伦·弗朗西斯被控曾向美国海军官员大肆行贿。他于2015年与美国司法部门达成认罪协议，2022年9月在加利福尼亚州软禁期间逃脱，同月在委内瑞拉准备继续逃亡时被捕。

委内瑞拉2019年1月起中断与美国外交关系，美国则不断扩大对委经济制裁，包括禁止进口委内瑞拉原油、冻结委石油公司在美境内资产。

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