新华社杭州12月21日电（记者邹多为、魏董华）日前，两辆满载100标箱小商品和五金用品的“义新欧”中欧班列，分别从浙江义乌铁路口岸货场和金华华东国际联运港启程，前往西班牙马德里和中亚五国。至此，杭州海关今年累计监管“义新欧”中欧班列进出口集装箱已突破18.8万标箱，超过2022年全年总量。

除了进出口标准集装箱量超过去年，班列运输商品也在悄然变化：一方面，高附加值商品越来越多，如太阳能光伏板、汽车整车及零配件，尤其是手机等电子设备成为班列运输热门货物；另一方面，班列货物来源日趋多元，辐射范围逐渐从义乌拓展到浙江省内其他地区，乃至上海、福建、广东等地。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2014年11月从义乌首发以来，“义新欧”中欧班列已经成为浙江积极融入“一带一路”建设的标志性工程，截至目前，班列已开通25条线路、覆盖50多个国家和地区、通达160个城市。

驰骋于欧亚大陆，如今，“义新欧”中欧班列不仅是一条运输通道，更是一条重要的贸易通道。2023年前11个月，杭州海关监管“义新欧”中欧班列进出口货物454.6亿元，同比增长14.3%。

为助推“义新欧”中欧班列高质量发展，杭州海关开辟班列通关“绿色通道”，推行“7×24小时预约通关”“延时错时服务”等便利措施，进一步简化转关手续，实现中欧班列出口自动转关，提升监管场所周转效率和通关效率。同时，积极落实“智关强国”行动，推动“铁路快速通关”等优惠政策落地实施，提升跨境贸易便利化水平。

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