人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外国领导人和国际组织负责人致电（函）习近平主席就我国甘肃积石山地震表示慰问

2023年12月21日18:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月21日电 甘肃临夏州积石山县发生地震以来，多国领导人和国际组织负责人致电（函）国家主席习近平或通过其他方式，表示诚挚慰问。他们是：

　　俄罗斯总统普京、越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏、老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦、柬埔寨国王西哈莫尼、蒙古国总统呼日勒苏赫、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、巴基斯坦总统阿尔维、马尔代夫总统穆伊兹、韩国总统尹锡悦、尼泊尔总统鲍德尔、不丹第四世国王旺楚克、沙特国王萨勒曼、土耳其总统埃尔多安、阿联酋总统穆罕默德、科威特埃米尔米沙勒、阿曼苏丹海赛姆、中非总统图瓦德拉、纳米比亚总统根哥布、肯尼亚总统鲁托、科特迪瓦总统瓦塔拉、塞内加尔总统萨勒、德国总统施泰因迈尔、芬兰总统尼尼斯托、意大利总统马塔雷拉、葡萄牙总统德索萨拉、匈牙利总统诺瓦克、捷克总统帕维尔、塞尔维亚总统武契奇、波黑主席团三位成员、尼加拉瓜总统奥尔特加、委内瑞拉总统马杜罗、土库曼斯坦人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯总理米舒斯京、越南总理范明政、巴基斯坦总理卡卡尔、泰国总理赛塔、孟加拉国总理哈西娜、日本首相岸田文雄、尼泊尔总理普拉昌达、吉尔吉斯斯坦总理阿·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、沙特王储兼首相穆罕默德、佛得角总理席尔瓦、德国总理朔尔茨、匈牙利总理欧尔班、多米尼克总理斯凯里特、格林纳达总理米切尔、联合国秘书长古特雷斯、第78届联合国大会主席弗朗西斯等。各国领导人对地震造成重大人员伤亡和财产损失表示哀悼和慰问，高度评价中国政府采取及时有力救援行动，相信在中国共产党领导下灾区人民一定能够战胜灾害，重建家园。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部