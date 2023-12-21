新华社北京12月21日电 甘肃临夏州积石山县发生地震以来，多国领导人和国际组织负责人致电（函）国家主席习近平或通过其他方式，表示诚挚慰问。他们是：

俄罗斯总统普京、越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏、老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦、柬埔寨国王西哈莫尼、蒙古国总统呼日勒苏赫、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、巴基斯坦总统阿尔维、马尔代夫总统穆伊兹、韩国总统尹锡悦、尼泊尔总统鲍德尔、不丹第四世国王旺楚克、沙特国王萨勒曼、土耳其总统埃尔多安、阿联酋总统穆罕默德、科威特埃米尔米沙勒、阿曼苏丹海赛姆、中非总统图瓦德拉、纳米比亚总统根哥布、肯尼亚总统鲁托、科特迪瓦总统瓦塔拉、塞内加尔总统萨勒、德国总统施泰因迈尔、芬兰总统尼尼斯托、意大利总统马塔雷拉、葡萄牙总统德索萨拉、匈牙利总统诺瓦克、捷克总统帕维尔、塞尔维亚总统武契奇、波黑主席团三位成员、尼加拉瓜总统奥尔特加、委内瑞拉总统马杜罗、土库曼斯坦人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯总理米舒斯京、越南总理范明政、巴基斯坦总理卡卡尔、泰国总理赛塔、孟加拉国总理哈西娜、日本首相岸田文雄、尼泊尔总理普拉昌达、吉尔吉斯斯坦总理阿·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、沙特王储兼首相穆罕默德、佛得角总理席尔瓦、德国总理朔尔茨、匈牙利总理欧尔班、多米尼克总理斯凯里特、格林纳达总理米切尔、联合国秘书长古特雷斯、第78届联合国大会主席弗朗西斯等。各国领导人对地震造成重大人员伤亡和财产损失表示哀悼和慰问，高度评价中国政府采取及时有力救援行动，相信在中国共产党领导下灾区人民一定能够战胜灾害，重建家园。

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