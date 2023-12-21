新华社东京12月21日电（记者郭丹 姜俏梅）据日本时事社报道，日本民众20日聚集在驻日美军边野古基地区域，反对福冈高等法院那霸分院针对该基地下达的判决书。

20日，福冈高等法院那霸分院做出判决，要求冲绳县知事玉城丹尼应承认国家的主张，在收到判决书的3个工作日内批准日本政府提出的驻日美军边野古基地的设计修改方案。如不同意，日本国土交通大臣则可代替冲绳县知事予以批准。

据日本时事社报道，20日上午8时45分左右，抗议民众聚集在驻日美军边野古基地施工工地门前，高喊“反对代替批准”等口号，试图阻挡向工地运输建筑材料的车辆进入。

来自边野古地区的一名85岁男子告诉日本媒体：“（我）体验过战争带来的恐惧，所以才要反对驻日美军基地建设。”一位来自浦添市的男子说：“法院至今无视民众意愿。”

9时20分左右，冲绳当地警方出动，强制驱赶抗议民众。

针对福冈高等法院那霸分院的判决，冲绳县副知事池田竹州当日表示，“我们原本期待判决能立足于多数县民的民意，但现在的判决令我们极其遗憾”。

日本早稻田大学名誉教授江上能义在接受《朝日新闻》采访时表示，日本政府没能听取冲绳县众多民众的民意，执意推进驻日美军基地搬迁事宜。

据日媒报道，按照法律程序，冲绳县可以在1周内向日本最高法院上诉，但是在最高法院做出裁定前，冲绳县无权阻止国土交通省代替冲绳县知事批准设计修改方案。

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