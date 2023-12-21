新华社布鲁塞尔12月20日电（记者康逸 张兆卿）欧盟成员国经济和财政部长20日举行视频会议，就财政规则改革达成协议。

据悉，新规则提出更加循序渐进、有针对性减支要求，适当放宽达标期限，旨在注重削减赤字和债务的同时，支持欧盟成员国在优先领域的公共投资。

法国财政部长勒梅尔对协议达成表示欢迎，认为财政规则改革承认了投资和结构改革的重要性。

德国财政部长林德纳在社交媒体上表示，新的财政规则更务实更有效，“将降低赤字和债务比率与投资和结构改革的激励措施相结合”。

欧盟轮值主席国西班牙经济大臣卡尔维尼奥在视频会议后的新闻发布会上也表示，新规则更加现实，回应了后疫情时代的现实情况，也吸取了金融危机中的教训。

按照欧盟《稳定与增长公约》，欧盟成员国年度财政赤字不得超过其国内生产总值（GDP）的3%，公共债务不得超过GDP的60%。在经济复苏乏力的背景下，多个成员国呼吁对欧盟财政规则进行改革，赋予各国更大的灵活性和空间。受新冠疫情和俄乌冲突影响，欧盟已暂停实施《稳定与增长公约》。

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