新华社阿克拉12月20日电（记者许正）加纳第三所孔子学院19日在位于加纳第二大城市库马西的恩克鲁玛科技大学正式揭牌成立。该孔子学院由恩克鲁玛科技大学与湖北汽车工业学院合作共建。

恩克鲁玛科技大学副校长丽塔·迪克森在当日的揭牌仪式上说，该所孔子学院的成立彰显加中教育合作持续深化，将助力恩克鲁玛科技大学成为加纳中部和北部地区的中文教学示范点，使该校学生具备良好的学术素养，以应对更多挑战。

中国驻加纳大使卢坤在视频致辞中说，加纳正式成立第三所孔院，体现了中国对加纳独特地区影响力特别是教育枢纽地位的重视，是中加传统友谊结出的最新硕果，是两国人文交流合作的里程碑。

湖北汽车工业学院党委书记张文学说，希望加纳的年轻学子学习中国语言，了解中国的文化与科技，从中汲取营养，成为中加两国的友好使者。加纳华侨华人社团联合总会会长唐宏说，伴随中加合作不断深入，精通中文的加纳毕业生越来越受到用人单位的青睐。

2013年5月以来，加纳先后在加纳大学和海岸角大学设有两所孔子学院。

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