新华网东京12月21日电（记者 郭丹）日本“城郭博览会2023”近日在日本横滨国际平和会议场北馆举行。中国驻东京旅游办事处专设中国展台，围绕“平遥古城”“南京城墙”“西安城墙”三大城郭主题，通过旅游、历史、文化、非遗等多个板块，向观众进行了深度且全面的文旅推介。

中国驻东京旅游办事处展台现场。 （中国驻东京旅游办事处供图）

展览期间，南京和西安的展台通过风景摄影、非遗艺术品的展示和风光大片的播放，让更多观众感受中国历史的厚重与现代生活的变迁。

山西省晋中市人民政府制作的日文版的平遥古城宣传视频等资料，让这座拥有2800多年历史的古城在博览会上大放异彩。“平遥推光漆器”作为本次中国展台非遗艺术品展示的亮点，不仅促进了中日两国工匠在漆器方面的交流互鉴，还为中国优秀传统文化走向世界提供了更多素材。

此外，为了让更多参观者感受中国文化魅力，中国驻东京旅游办事处还特意将川剧变脸及京剧猴戏搬上活动主舞台，演员们精彩的表演吸引了大量观众驻足围观。

日本“城郭博览会”创立于2016年，旨在振兴与促进世界城郭文化的发展与传承，推动世界各国及地区的“城郭迷”互相学习与交流。据悉，本届博览会吸引了来自日本及全球多个国家（地区）的相关政企团体参展，共计约2.3万名专业观众及当地民众前来参观交流。

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