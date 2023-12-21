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以色列军方称已控制哈马斯位于加沙城的“权力中心”

2023年12月21日11:15 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月20日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列国防军发言人哈加里20日晚说，以军已控制巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙城的行政和军事“权力中心”。

　　哈加里说，位于加沙城中心的巴勒斯坦广场附近区域是哈马斯行政和军事“权力中心”。以色列最近几周对这一区域展开连续进攻，打死约600名巴勒斯坦武装人员并成功控制该区域。以军在该地发现一个庞大的地道网，连接着哈马斯武装人员的藏身处、办公区和该组织高级领导人的住所。

　　以军方20日晚发布战况通报说，以军当天袭击了加沙地带北部杰巴利耶的目标，并开始将战斗扩展至加沙城北部代赖季和图法赫两个区域。在加沙地带南部，以军突袭了哈马斯成员位于汗尤尼斯市的住宅。

　　另据巴勒斯坦官方通讯社报道，以军战机当天空袭汗尤尼斯、拉法等地，造成至少40人死亡。

　　哈马斯媒体办公室20日晚发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动造成的死亡人数已达两万，另有5.2万余人受伤、6700余人失踪。以色列方面说，本轮冲突造成包括460多名以军士兵在内的1300多名以色列人死亡。

(责编：燕勐、崔译戈)

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