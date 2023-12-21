本报电 （袁雨晨）近年来，中国文学在俄罗斯热度不断攀升，当代文学精品力作被广泛译介，取得较大市场反响。其中，莫言作品在俄罗斯的译介与传播尤为引人瞩目，其长篇小说《蛙》2020年在俄出版，并于2021年获“托尔斯泰庄园奖”提名。今年，由俄罗斯普斯科夫普希金模范话剧院改编的俄文版话剧《蛙》首度展演，获俄罗斯国家戏剧最高奖“金面具奖”8项提名，折射出中国作家作品在俄罗斯的受欢迎程度。

普斯科夫普希金模范话剧院十分重视中国文学在俄的改编与传播。据悉，今年12月6日—11日，该剧院举办了“莫言艺术节”，将《雷雨》《龙须沟》等多部中国经典话剧、电影作品搬上舞台，并举办“莫言与电影”讲座、莫言作品展演等活动，进一步推动中国现当代文学在俄传播。12月11日，作为艺术节收官活动“中俄文化对话会”上，中国作家莫言与俄罗斯冬宫博物馆、圣彼得堡国立大学、普斯科夫普希金模范话剧院、中国文字著作权协会的专家学者等齐聚云端，进行“北京—圣彼得堡—普斯科夫”三地视频连线，围绕“俄罗斯与中国的文化关系”“俄罗斯与中国：代代相传的友谊”等话题展开交流。

交流中，莫言谈到托尔斯泰、肖洛霍夫、布尔加科夫等俄罗斯文豪对自己的影响，解读了自己作品中的俄罗斯文化印迹。俄方专家则在交流中展现出对莫言作品以及中国文学的熟悉与喜爱，表示中国文学的海外传播，有助于国际社会深入了解中国人的文化传统与思维方式。大家普遍认为，中俄文化交流活动日益丰富，已经成为国际文化交流合作的典范，未来，两国应进一步丰富文化交流形式，加大文学作品翻译力度，让两国读者在阅读中增进对彼此的了解。

据了解，近10年来，随着莫言、刘慈欣、曹文轩、刘震云、余华等作家的作品在俄罗斯规模化出版，越来越多的俄罗斯读者通过文学了解立体生动、充满活力的中国。

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