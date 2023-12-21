人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

莫言作品引俄罗斯文艺界关注

2023年12月21日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  （袁雨晨）近年来，中国文学在俄罗斯热度不断攀升，当代文学精品力作被广泛译介，取得较大市场反响。其中，莫言作品在俄罗斯的译介与传播尤为引人瞩目，其长篇小说《蛙》2020年在俄出版，并于2021年获“托尔斯泰庄园奖”提名。今年，由俄罗斯普斯科夫普希金模范话剧院改编的俄文版话剧《蛙》首度展演，获俄罗斯国家戏剧最高奖“金面具奖”8项提名，折射出中国作家作品在俄罗斯的受欢迎程度。

　　普斯科夫普希金模范话剧院十分重视中国文学在俄的改编与传播。据悉，今年12月6日—11日，该剧院举办了“莫言艺术节”，将《雷雨》《龙须沟》等多部中国经典话剧、电影作品搬上舞台，并举办“莫言与电影”讲座、莫言作品展演等活动，进一步推动中国现当代文学在俄传播。12月11日，作为艺术节收官活动“中俄文化对话会”上，中国作家莫言与俄罗斯冬宫博物馆、圣彼得堡国立大学、普斯科夫普希金模范话剧院、中国文字著作权协会的专家学者等齐聚云端，进行“北京—圣彼得堡—普斯科夫”三地视频连线，围绕“俄罗斯与中国的文化关系”“俄罗斯与中国：代代相传的友谊”等话题展开交流。

　　交流中，莫言谈到托尔斯泰、肖洛霍夫、布尔加科夫等俄罗斯文豪对自己的影响，解读了自己作品中的俄罗斯文化印迹。俄方专家则在交流中展现出对莫言作品以及中国文学的熟悉与喜爱，表示中国文学的海外传播，有助于国际社会深入了解中国人的文化传统与思维方式。大家普遍认为，中俄文化交流活动日益丰富，已经成为国际文化交流合作的典范，未来，两国应进一步丰富文化交流形式，加大文学作品翻译力度，让两国读者在阅读中增进对彼此的了解。

　　据了解，近10年来，随着莫言、刘慈欣、曹文轩、刘震云、余华等作家的作品在俄罗斯规模化出版，越来越多的俄罗斯读者通过文学了解立体生动、充满活力的中国。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部