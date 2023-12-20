人民网曼谷12月20日电 （记者孙广勇）12月20日，“庆祝泰中建交四十八周年——朱刚戏曲人物画泰国展”在泰国曼谷举行，该活动由泰国中华总商会和上海东方文化传播中心联合主办，泰国前总理颂猜·翁沙瓦、中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌等在开幕式上致辞，来自中泰两国的企业家、艺术家代表出席开幕式。

泰国前总理颂猜·翁沙瓦在致辞中表示，此次画展将让6700万泰国民众了解到朱刚先生的戏曲人物画以及中国的传统文化艺术。中国的绘画艺术不仅在泰国备受青睐，在世界也享有盛誉。泰中建交48年以来，泰中关系在贸易投资、文化交流等多领域都取得了长足的发展，目前，新一届泰国政府高度重视泰中关系，进一步推动两国的经贸投资合作，也特别重视两国间的文化艺术交流，通过文化交流促进不同文化的了解和民心相通，促进多领域的合作。

中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌表示，中泰两国是山水相连的好邻居，命运与共的好伙伴。目前，中泰两国领导人接连互访，双方就进一步密切两国各领域友好合作达成广泛共识。她强调，今年以来，中泰人文交流复苏势头强劲，艺术团组互访频繁，泰国中华总商会作为泰华社会龙头侨团，更是积极促进中泰商贸和人文交流合作，大力支持中华文化在泰传播。本次艺术展将向泰国民众生动展示中国画和中国传统戏曲的独特魅力。

泰国中华总商会主席林楚钦致辞表示，中华文明源远流长、博大精深，戏曲、国画都是中华优秀传统文化的重要符号，是维系全球华人的精神纽带，也是中国文化创新的宝藏。此次“庆祝泰中建交48周年暨朱刚戏曲人物画展”在泰国举办，将加深泰国民众对中国传统文化的了解和喜爱，促进泰中文化交流和民心相通，增进中外人民友谊，推动构建“泰中命运共同体”。

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