新华社金边12月20日电（记者吴长伟 廖泓清）由中国南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建的柬华应用科技大学20日在柬埔寨首都金边举行成立揭牌仪式。

据了解，柬华应用科技大学是中国职业教育第一所海外应用技术大学，开展本科学历教育，学生可同时获得中国和柬埔寨两国学历和学位证书。首批开设的6个本科专业为新能源发电工程技术、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、现代物流管理和旅游管理。

柬华应用科技大学通过校企合作模式，与企业在人才培养、专业建设、师资建设、科研服务等方面开展合作，形成资源有保障、运行可持续、培养系统化的发展模式。该大学同时结合企业需求和学生多样化特点，以“技能+中文”为切入点，让学生提升多种能力和本领，服务柬埔寨经济社会发展。

此外，成立仪式上还举行了校企合作实训基地授牌仪式，7家中国在柬企业及1家柬本土企业获得校企合作实训基地授牌，相关企业为柬华应用科技大学提供价值300万美元的实验实训室仪器设备支持和建设经费支持。

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