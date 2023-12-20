新华社巴基斯坦卡拉奇12月20日电（记者邹淑华 王欢）中巴经济走廊框架下的巴基斯坦辣椒种植农业产业示范与推广项目首批出口中国干辣椒启运仪式19日在巴南部城市卡拉奇举行。

巴基斯坦看守政府粮食安全与研究部长考萨尔·阿卜杜拉·马利克在启运仪式上表示，中巴经济走廊对于推动巴中两国农业贸易合作和加强粮食安全至关重要。巴中双方优势互补，利用先进的农业技术减少作物病虫害，有助于巴基斯坦农业现代化发展和减轻贫困。期待两国继续拓宽农业合作领域，实现更多巴优质农产品对华出口。

巴基斯坦看守政府商务部长古哈尔·伊贾兹在视频致辞中表示，巴基斯坦农产品扩大出口有利于推动巴中贸易可持续发展，干辣椒出口中国标志着巴农业出口新时代的到来。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬在视频致辞中表示，作为中巴经济走廊首批农业项目，辣椒订单种植发挥了示范效应，切实带动了当地农业发展，帮助农民改善生活。中方高度重视推进两国农业合作，将继续推进贸易便利化举措，扩大订单种植，推动巴农产品本地精深加工，支持更多巴优质农产品走进中国，持续推进中巴农业合作走深走实，为两国人民带来更多实实在在的好处。

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