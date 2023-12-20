新华社北京12月20日电 全国人大常委会副委员长洛桑江村20日在京出席尼泊尔议员研讨班开班式并致辞。他表示，研讨班以“加强中尼立法机构交流，携手实现共同发展”为主题，希望通过加强立法机构交流合作，为深化中尼关系、传承两国人民友谊作出积极贡献。

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