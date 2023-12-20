新华社里约热内卢12月18日电（记者赵焱）由巴西外贸联合会主办的巴西-中国创新经济论坛18日在里约热内卢举行。与会人士表示，希望通过创新经济领域合作，让更多高标准、可持续、惠民生的项目在巴西落地，为两国人民带来福祉。

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，本次论坛旨在促进中巴加强创新经济领域合作、实现互利共赢发展，对双方巩固深化传统领域合作，加快在数字经济、清洁能源、生物技术、人工智能、电子商务等前沿领域打造新增长点，推动双边合作向产业链和价值链高端延伸具有重要推动作用。

巴西外贸联合会副主席库涅尔说，里约热内卢市希望成为可持续发展的智慧城市，而中国在发展人工智能、智慧交通等方面投入了大量资金，在促进更高效的城市化和可持续发展方面积累了经验，可以为巴西提供借鉴。

华为巴西公司营商董事徐洪波阐述了华为对巴西智慧城市建设的构想。他说，智慧城市建设要围绕数字化基础设施展开，巴西的5G网络有较好基础，引入云、人工智能等技术来实现智慧城市管理非常可行。

中国海油巴西公司总经理黄业华说，中国海油坚持绿色低碳发展理念，注重利用技术创新有效提高油田可采储量和开发效率。今年8月，巴西国家石油公司与中国海油签订战略合作协议，两国在能源创新领域合作将迈向更高水平。

中国移动巴西公司、中国医药保健品巴西公司、海康威视巴西公司、安骏物流等在巴中资企业分别介绍了各自在创新经济方面的优势，希望与巴方对口机构开展合作。

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