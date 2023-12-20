新华社联合国12月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽19日表示，中方一直致力于维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化。中方将继续积极维稳促谈，为推进半岛问题政治解决、各方早日恢复接触对话、东北亚实现长治久安发挥建设性作用。

耿爽当天在安理会朝核问题公开会上表示，当前朝鲜半岛局势持续紧张，对立对抗加剧，这不符合任何一方利益。

耿爽说，半岛问题的解决离不开政治互信和良好氛围。形势的发展演变充分证明，个别国家一味强化军事同盟、一味加大威慑施压的做法无助于解决问题，只会适得其反。

耿爽表示，当务之急是各方保持冷静克制，共同努力给形势降温，为重启对话创造条件。对话谈判是解决半岛问题的根本之道。个别国家应正视半岛问题症结，走出对军事施压的迷思，将“无条件对话”的表态落到实处，以实际行动推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和平稳定。

耿爽强调，安理会处理半岛问题的出发点应是缓和局势、推动对话谈判，而不是简单的制裁施压，更不是为了发声而发声。促进政治解决、增进团结互信才是维护安理会声誉的关键。中俄共提的安理会涉朝决议草案旨在从人道这一敏感度相对较低的领域入手，释放善意和积极信号，为重启对话和形势转圜创造条件、积累势头，推动半岛问题政治解决。

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