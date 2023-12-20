新华社耶路撒冷12月19日电（记者吕迎旭 张天朗）多家以色列媒体18日报道，以色列、美国和卡塔尔官员当天在波兰首都华沙会面，就巴以第二轮被扣押人员交换协议进行磋商。

据《以色列时报》报道，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚当天与美国中央情报局局长伯恩斯和卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在华沙会面，就以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）再次实现停火、进行第二轮被扣押人员交换的协议进行讨论。

以色列《新消息报》援引消息人士的话报道，新一轮谈判将会“漫长且复杂，比上一轮要艰难”。

美国新闻网站Axios援引美国和以色列官员的话报道，伯恩斯18日在华沙会见了穆罕默德和摩萨德负责人，讨论一项可能的新协议，以确保哈马斯释放在加沙地带扣押的以色列人员。

波兰特勤部门协调员托马什·西蒙尼亚克18日在社交媒体上发文说，他当天在华沙会见了伯恩斯，双方讨论了波美两国在安全领域的合作和北约面临的挑战。西蒙尼亚克没有提及伯恩斯在华沙的其他日程。

多家波兰媒体此前报道，被扣押人员中有波兰公民。

哈马斯此前表示，在加沙地带全面停火前，不会参加第二轮被扣押人员交换协议的相关讨论。

10月7日，巴以新一轮冲突爆发。11月24日开始，以色列和哈马斯进行了为期7天的临时停火。其间，以色列释放240名巴勒斯坦人，哈马斯释放100余人。临时停火到期后，双方在加沙地带重新交火。（参与记者：柳伟建、陈琛）

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