新华社耶路撒冷12月19日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总统赫尔佐格19日在驻以外交使团新年招待会上表示，以色列已准备好再次实施人道主义停火并让更多的人道主义援助进入加沙地带，以促成更多被扣押人员从加沙地带获释。

以色列政府新闻办公室当天发表声明说，赫尔佐格在招待会上通报了当前巴以冲突局势。他说，以色列并不是在与巴勒斯坦人民作战，而是在与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）作战。以色列已准备好再次实施人道主义停火并让更多人道主义援助进入加沙地带，以寻求更多被扣押人员获释。

赫尔佐格表示，过去两周，以方在以色列与埃及之间的尼察纳口岸启用了新的扫描安检设备，以使更多运送人道援助物资的卡车可以进入加沙地带。

据以色列媒体18日报道，以色列、美国和卡塔尔官员当天在波兰首都华沙会面，就巴以第二轮被扣押人员交换协议进行磋商。

10月7日，巴以新一轮冲突爆发。11月24日开始，以色列和哈马斯进行了为期7天的临时停火。其间，以色列释放240名巴勒斯坦人，哈马斯释放100余人。临时停火到期后，双方在加沙地带重新交火。

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