新华社北京12月19日电 12月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同新西兰副总理兼外长彼得斯通电话。

王毅祝贺彼得斯再次出任副总理兼外长，表示国际形势发生复杂深刻变化，但中新关系的重要性没有变，两国经济的互补性没有变，中方发展中新关系的积极态度和政策也没有变。我们愿同新方保持高层交往，继续发扬“争先”精神，推动中新关系在新的起点上取得新发展，继续成为不同制度、不同文明、不同体量国家相互尊重、互利共赢的典范。

王毅说，中新合作潜力巨大，去年两国自贸协定升级议定书正式生效，双方要高质量实施并尽早启动服务贸易负面清单谈判，推动经贸合作持续提质升级。中新政治制度、历史文化、发展阶段不同，要坚持相互尊重、相互理解，换位思考，妥善处理差异和分歧。中方愿同新方加强多边协调，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共同捍卫联合国宪章宗旨和原则。

彼得斯对中国甘肃地震表示慰问。彼得斯表示，新方重视对华关系，愿推动新中关系不断发展，维护和促进两国的共同利益。期待加强贸易、旅游等领域合作，把疫情造成的损失补回来。新方致力于维护和巩固多边主义，重视中国在国际地区事务中的作用，期待中国为地区和世界的和平稳定作出更大贡献。新中同为太平洋国家，可在气候变化等领域加强合作，共同造福太平洋岛国。

双方还就巴以冲突、乌克兰危机等国际热点问题交换了意见。

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