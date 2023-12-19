越南读者捧读中国国家主席习近平著作。中国图书进出口（集团）有限公司供图

人民网河内12月19日电（记者杨晔）近日，越南河内标志性文化市场“河内书街”上微风习习，书香涌动。在中国图书进出口（集团）有限公司与越南真理国家政治出版社联手推动下，中国主题图书在越南河内书街集中亮相。

中越两国山水相连、人文相亲。共建“一带一路”倡议提出十年来，中越两国文化交流日益密切，民心不断拉近。在越南真理国家政治出版社河内书街书店内，越南文版《习近平讲故事》《平易近人：习近平的语言力量（外交卷）》《中国奇迹的奥秘》《中华文明读本》等中国主题图书引来读者驻足阅读，为越南民众提供全面感知中国的窗口。

中国主题图书亮相越南河内书街。中国图书进出口（集团）有限公司供图

中国图书进出口（集团）有限公司已经与越南真理国家政治出版社、越南图书进出口有限公司达成合作意向，除了在越南真理国家政治出版社河内书街书店设立“中国书架”，未来将在其总店、越南图书进出口有限公司外文书店设立“中国书架”。

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