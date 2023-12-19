新华社伦敦12月18日电 中国驻英国大使馆发言人18日表示，中方对英国政客为反中乱港首恶分子黎智英说项、干涉中国香港特区法治的恶劣行径表示坚决反对，予以强烈谴责。

英国外交发展大臣戴维·卡梅伦17日发表声明，继续诋毁香港国安法，呼吁香港特区停止起诉并释放黎智英。

对此，中国驻英国大使馆发言人在答记者问时说，黎智英是反中乱港事件的主要策划者和煽动者，明目张胆地勾结外部势力危害国家安全，挟洋自重，恶行累累。香港特区法院正在依法审理。英方无视法治，急不可耐地就一起正在审理的案件进行干预，进一步暴露了英方利用代理人祸乱香港的险恶用心。

发言人指出，香港国安法的实施有力推动香港实现由乱到治，并进入由治及兴新阶段，香港居民的权利和自由得到了更好保障。任何外部干涉都阻挡不了中方维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的坚定决心。

发言人说，中方强烈敦促英方立即停止包庇反中乱港分子，停止诋毁香港国安法，停止以任何方式插手香港事务和中国内政，不要在错误道路上越走越远。

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