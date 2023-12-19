新华社耶路撒冷12月18日电（记者张天朗 吕迎旭）以色列国防部长加兰特18日在特拉维夫表示，以军在加沙地带的行动将逐步过渡到下一阶段。

美国国防部长奥斯汀当天访问以色列，并与以总理内塔尼亚胡、加兰特等官员会面，讨论加沙地带局势。

奥斯汀在会见内塔尼亚胡时表示，美国将继续为以色列提供弹药、车辆和防空系统等军事援助。此外，美国正与其他国家组建一支海军特遣队，以维护红海水域的航行自由。

内塔尼亚胡在会见时重申，以色列的目标是取得对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“全面胜利”。

奥斯汀在与加兰特会谈后举行的联合记者会上说，他与以色列官员讨论了加沙地带军事行动向“低强度”过渡等问题。

加兰特表示，以军将根据加沙地带的局势继续进行不同强度的行动，并很快能够区分不同区域。在“我们完成使命的每个区域”，都将逐步过渡到下一阶段。加沙地带北方可能比南方更快实现这一目标。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门18日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成19453名巴勒斯坦人死亡、5.2万余人受伤。

(责编：燕勐、刘叶婷)