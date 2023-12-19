新华社布达佩斯12月18日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班18日在首都布达佩斯与到访的土耳其总统埃尔多安签署优先战略伙伴关系协议。

欧尔班在协议签署后举行的联合新闻发布会上表示，该协议的签署代表着匈牙利和土耳其“尽可能最强有力的友好以及兄弟般的政治合作”，匈牙利愿与土耳其“共赢21世纪”。

欧尔班说，匈牙利和土耳其双边贸易额最近十年翻了一番。匈牙利目前有约500家土耳其企业，而土耳其有约100家匈牙利企业。土在匈投资的数量和价值都在增长。

埃尔多安表示，土匈友好关系源远流长，两国愿进一步扩大双边关系，包括致力于增加投资，并深化在国防和能源等领域的合作。土耳其“全力支持”匈牙利在2024年下半年担任欧盟轮值主席国。

埃尔多安当天抵达布达佩斯进行为期一天的访问，其间与匈牙利总统诺瓦克举行会谈并出席匈牙利-土耳其高级战略合作委员会会议。两国签署17项涵盖多个领域的协议，其中包括5项能源合作协议。根据协议，匈牙利明年将从土耳其进口天然气。

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