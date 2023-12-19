贾平凡 唐雅晴

据西班牙《经济学家报》报道，尽管欧元区经济多年来一直以服务业为重点，但工业生产逐步萎缩预示着经济不断衰退的趋势。欧元区工业“堡垒”德国10月工业生产数据为负，加大了欧元区今年第四季度国内生产总值出现收缩并持续两个季度下跌的可能性，这将证实欧元区经济陷入技术性衰退的趋势。

分析指出，技术性衰退是指一个经济体以国内生产总值（GDP）同比增速为技术参数，当这个参数连续表现为负值时，就表明该经济体进入技术性衰退状态。自2008年国际金融危机以来，判断一个经济体技术性衰退的标识是连续两个季度同比增速为负值。

陷入衰退

据彭博社报道，分析师们认为，在连续两个季度出现经济负增长后，欧元区20国经济将在今年年底陷入衰退。报道称，欧盟统计局将经济低迷归因于欧元区工业生产萎缩，主因是德国经济放缓。

据英国《卫报》报道，欧盟委员会表示，欧元区2023年整体经济增长率预计从之前的1.1%下调至0.8%，2024年增长率从1.6%下调至1.3%。

荷兰中央统计局数据显示，2023 年荷兰制造业10月日均产出同比下降了11.1%，大多数工业产量较去年同期有所萎缩，在较大规模工业中，化工产业产量降幅最大。今年第三季度，荷兰国内生产总值环比下降0.2%，这意味着从第二季度开始的荷兰经济技术性衰退尚未正式结束。

据法国BFMTV新闻资讯台报道，法国2023年第三季度的国内生产总值增长为负，下降了0.1%，预计第四季度制造业产值将略有下降。

西班牙欧罗巴通讯社报道，西班牙国家统计局数据显示，10月份西工业产品出口价格指数同比下降1.4%，进口价格同比下降7.2%，均连续8个月下降。剔除能源后，10月出口价格同比增长0.2%，进口价格同比下降1.7%。

据经济合作与发展组织预测，德国将成为今年表现最差的发达国家。德国统计局发布数据指出，德国工业12月订单与上月相比大幅下降3.7%。这一情况主要由缺乏大宗订单导致。根据欧盟统计局数据，11月份德国企业家信心略低于10月。德国制造业10月日均产出同比下降了3.5%。

负面效应大

“欧元区工业生产目前处在较为矛盾的状态。”北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授崔洪建表示，首先，由于再工业化战略和政策，欧元区国家需要兼顾传统工业发展和绿色转型、数字化等，在改善工业结构设计和提升制造业能力等方面受到的约束增加。其次，受俄乌冲突影响，全球供应链、产业链紊乱，欧元区工业生产一度停滞，经济复苏节奏受到干扰。此外，受世界经济复苏疲软影响，全球市场消费不振、投资不足，工业生产情况也随之下滑，欧元区工业生产受到严重冲击。

据美国有线电视新闻网报道，作为欧元区最大经济体，德国制造业尤其依赖俄罗斯天然气。俄乌冲突引发的能源价格大幅上涨，使德国工业受到很大冲击。经济学家表示，德国制造业正在努力应对需求疲软、能源成本高昂和利率上调等问题，情况不可能很快好转。据英国《独立报》，德国天然气供应短缺的同时，也推高了金属、玻璃、汽车和化肥等能源密集型产业成本。

“目前，欧洲央行的货币政策和多数欧元区国家的财政政策重心都放在抑制通胀而非刺激增长上，这也给工业生产带来较大负面效应。”崔洪建说。

寻求新平衡

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯在第26届法兰克福欧元金融周上表示，制造业产出仍牢牢处于收缩区间，服务业进一步走弱。疲软的工业活动正蔓延至服务业，重新开放效应带来的推动力正在消退，高利率的影响正在扩大。欧元区经济在短期内很可能会继续低迷。

“欧元区国家实际上陷入了两难境地。长期来看，欧元区国家希望实现产业转型的目标。短期来看，产业转型促使经济结构调整，欧元区国家面临传统制造业岗位流失等民生问题，还要应对和债务负担、财政支出密切相关的挑战。总的来说，解决之道还是要在抑制通胀和刺激增长、结构稳定和产业转型之间找到新的平衡。”崔洪建说。

据《华盛顿邮报》报道，欧元区11月份的通胀率降至2.4%。工资仍在追赶通胀，消费者信心未有明显提振。

“欧元区国家应意识到，其经济发展很大程度上得益于经济全球化，贸易和产业壁垒的消除实际上提升了欧元区国家经济竞争力。而近年来，欧盟贸易和产业保护主义抬头，其实不利于欧元区国家的工业经济在充分竞争的环境中去提升能力并优化结构。欧元区国家需要更好地总结经验，维护开放的经济环境，如此或能改善其处境。”崔洪建说。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)