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印尼经济保持平稳增长态势

本报记者 曹师韵
2023年12月19日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　印度尼西亚中央统计局近日公布的最新数据显示，今年第三季度印尼国内生产总值同比增长4.94%。亚洲开发银行此前预测，2023年印尼经济有望增长5%，2024年继续保持平稳增长态势，且通胀率会进一步下降。

　　根据最新数据，第三季度印尼家庭消费支出同比增长5.06%，是拉动经济增长的主要动力。印尼央行的最新调查表明，10月消费者信心指数为124.3，高于9月的121.7，当月社会消费品零售总额同比增长1.8%。印尼央行分析认为，消费者信心增长主要源于对就业、商业活动和收入等方面的良好预期增强。

　　印尼中央统计局相关负责人近日表示，印尼8月份的劳动参与率达69.48%，是自1986年有记录以来的最高水平。当月印尼失业率降至5.32%。印尼政府通过实施国家经济复苏计划、就业卡援助及颁布促进就业法等措施增加就业岗位，取得一定成效。

　　为进一步促进国内消费，当前印尼政府正积极扩大公共支出，尤其是鼓励开展艺术、文化、体育等活动，并优化许可流程。同时，政府出台了激励房产购买、增加社会援助、发放补贴贷款等相关措施。在第四季度消费节等活动推动下，印尼国内消费预计将继续扩大。

　　印尼政府重视发展出口贸易，支持出口导向型中小企业。9月，印尼成立了国家促进出口特别工作组，旨在通过制定适应性出口增长政策举措，加强中央、地方政府和企业间的多方合作。2021年至2023年9月，印尼政府已提供高达9240亿印尼盾（1美元约合15660印尼盾）的资金，用于支持120多家中小企业向40多个出口目的地销售30多种产品，相关支持措施将于2024年继续实行。印尼贸易部副部长桑布阿加表示，得益于这些措施，印尼进出口贸易增长潜力巨大。

　　当前，印尼国内的投资信心持续增长。第三季度印尼国内投资额达374.4万亿印尼盾，同比增长21.6%，其中吸纳外国直接投资196.2万亿印尼盾，同比增长16.2%。今年前三季度，印尼累计投资额为1053.1万亿印尼盾，同比增长18%，达到政府设定年度投资目标的75.2%。印尼投资部长巴赫利尔表示，投资增长表明国际投资者对印尼经济增长前景抱有充分信心。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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