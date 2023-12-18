新华社科伦坡12月18日电（记者车宏亮）中国科学院、斯里兰卡供水部以及佩拉德尼亚大学18日在科伦坡签署中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心（以下简称“中斯水中心”）三方运行管理协议，标志着中斯水中心完成建设期，进入三方联合运行管理的新阶段。

根据三方协议，中国科学院将和斯供水部、佩拉德尼亚大学等机构联合开展科学研究、人才培养、设备研发、技术示范等活动，围绕斯饮用水安全保障、慢性肾病追因、水资源管理等问题的解决提供技术支撑。

中国驻斯大使戚振宏在协议签署仪式上说，中斯水中心是中斯科技合作的一个创举。中国科学院作为共建方，已与斯方供排水委员会、中央环境署、国家投资委员会等机构建立了合作关系，在斯农村建设多项饮用水处理示范工程，培养了一批专业人才，并在肾病追因研究上取得重要进展。

斯里兰卡供水部国务部长尼尚塔表示，斯方感谢中方帮助建设中斯水中心，斯方将继续支持水中心发展，并期待与中方继续在水技术研究等领域开展合作。

中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室主任魏源送说，中国科学院今后将继续大力推进中斯科技合作，以中斯水中心为平台，协助斯加速实现涉及清洁饮水和卫生设施的联合国可持续发展目标。

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