人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国-斯里兰卡水中心三方运行管理协议在科伦坡签署

2023年12月18日20:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社科伦坡12月18日电（记者车宏亮）中国科学院、斯里兰卡供水部以及佩拉德尼亚大学18日在科伦坡签署中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心（以下简称“中斯水中心”）三方运行管理协议，标志着中斯水中心完成建设期，进入三方联合运行管理的新阶段。

　　根据三方协议，中国科学院将和斯供水部、佩拉德尼亚大学等机构联合开展科学研究、人才培养、设备研发、技术示范等活动，围绕斯饮用水安全保障、慢性肾病追因、水资源管理等问题的解决提供技术支撑。

　　中国驻斯大使戚振宏在协议签署仪式上说，中斯水中心是中斯科技合作的一个创举。中国科学院作为共建方，已与斯方供排水委员会、中央环境署、国家投资委员会等机构建立了合作关系，在斯农村建设多项饮用水处理示范工程，培养了一批专业人才，并在肾病追因研究上取得重要进展。

　　斯里兰卡供水部国务部长尼尚塔表示，斯方感谢中方帮助建设中斯水中心，斯方将继续支持水中心发展，并期待与中方继续在水技术研究等领域开展合作。

　　中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室主任魏源送说，中国科学院今后将继续大力推进中斯科技合作，以中斯水中心为平台，协助斯加速实现涉及清洁饮水和卫生设施的联合国可持续发展目标。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部