新华社北京12月18日电（记者王宾、邵艺博）外交部发言人汪文斌18日表示，无论美方向台湾地区提供多少武器，都阻止不了中国统一的历史进程，动摇不了中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整，将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，12月16日，美国国防安全合作局称美国务院已批准向台湾出售指挥、控制、通讯、计算机全生命周期支持及相关设备，价值约3亿美元。中方对此有何评论？

汪文斌说，美方公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重危害台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

汪文斌表示，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。“无论美方向台湾地区提供多少武器，都阻止不了中国统一的历史进程，动摇不了中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志。”

汪文斌说，中方敦促美方把坚持一个中国政策、不支持“台独”等承诺落到实处，停止武装台湾的危险趋势，停止制造台海紧张因素，停止纵容和支持“台独”分裂势力“以武谋独”。

“中国终将统一，也必将统一。”汪文斌说，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整，将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。

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