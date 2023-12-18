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综述：菲律宾各界敦促政府对话解决南海争议

2023年12月18日17:03 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉12月18日电 综述：菲律宾各界敦促政府对话解决南海争议

　　新华社记者

　　近段时间，菲律宾在南海屡屡生事，不断在中国南沙群岛仁爱礁海域侵权挑衅，并持续散布虚假信息，渲染炒作，抹黑中国。个别域外国家怂恿挑唆、煽风拱火、居心不良。菲律宾政界、商界和学界人士认为，南海争议不是菲中双边关系的全部，呼吁加强对话协商，强调睦邻友好才是发展两国关系的正确选择。

　　菲律宾外交部副部长赫苏斯·多明戈日前接受新华社记者采访时表示，经济外交是菲外交政策的支柱之一。中国是菲律宾最重要的经济和商业伙伴之一，彼此经贸关系密切。他建议菲律宾方面“深呼吸”“退一步”，从全局角度通盘考虑菲中关系。

　　菲律宾总统中国事务特使颜杰奇表示，南海争议不是菲中关系的全部，两国共同利益远远大于分歧。双方应扩大共识，继续深化经贸等领域的合作。

　　菲律宾工商会主席乔治·巴尔塞隆表示，过去一段时间，南海的紧张局势损害了菲中经贸往来。他认为，任何挑衅行为都不健康，菲商界希望看到菲中两国能积极开展对话。

　　作为菲律宾最重要的商业集团之一，SM投资集团公司副董事长施蒂丝日前接受媒体采访时表示，中国与菲律宾是隔海相望的邻居，应通过和平磋商来解决争端。

　　菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，菲中关系如今因南海的紧张局势遭到干扰令人遗憾。两国间在农业、制造业、旅游业和投资等领域的合作富有成效，不希望这些合作受到影响。

　　菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊表示，菲中经贸合作已取得丰硕成果，为菲律宾民众带来实实在在的好处。与中国维持平衡关系符合菲律宾的战略利益，而破坏这种平衡或将产生后果。她认为，菲中应共同建立基于互信、理解的沟通平台，通过外交与和平谈判友好解决争端。

　　曾任菲律宾前总统阿罗约总统发言人的里戈贝托·蒂格劳15日在《马尼拉时报》发表专栏文章，呼吁菲总统马科斯领导的政府改变目前这种危险的外交政策。“这不仅是他总统任期内犯下的最大错误，也是我国有史以来最具破坏性的政策，后果将是阻碍我们的增长、甚至加剧贫困。”（参与记者：刘锴、张怡晟、杨云起、王晓薇）

(责编：徐祥丽、刘慧)

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