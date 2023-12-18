这张以色列国防军12月17日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带发现一处大型地下隧道。新华社发

新华社耶路撒冷12月17日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军17日发表声明说，以军在加沙地带北部与以色列交界的埃雷兹口岸附近发现一处巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的大型地下隧道，这是以军迄今在加沙地带发现的最大规模隧道。

这张以色列国防军12月17日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带发现一处大型地下隧道。新华社发

声明说，该隧道距离埃雷兹口岸仅400米，长度超过4公里，深达地下约50米，一些地方可容纳大型车辆通过。该隧道有多个分支，安装有电力和污水处理设施及防爆门等。目前没有证据表明该隧道从加沙地带延伸到以色列境内。

这张以色列国防军12月17日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带发现一处大型地下隧道。新华社发

声明说，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带发现了数百处巴勒斯坦武装组织的隧道，许多用钢筋混凝土建造，配备电力、通风、污水处理和通信设施等。以军正在使用先进的作战情报和技术手段摧毁这些地下隧道网络。

这张以色列国防军12月17日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带发现一处大型地下隧道。新华社发

据悉，埃雷兹口岸由以色列国防部管理，是以色列和加沙地带之间的主要人行通道，也是持有以色列工作许可的巴勒斯坦人前往以色列工作的重要过境点。自本轮巴以冲突爆发以来，埃雷兹口岸一直处于关闭状态。

这张以色列国防军12月17日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带发现一处大型地下隧道。新华社发

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