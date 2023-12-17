新华社柏林12月17日电 通讯：“柏林永远是它们的家”——大熊猫双胞胎告别德国

新华社记者李超 杜哲宇

即将迎来圣诞节的德国柏林，著名购物街选帝侯大街彩饰高悬。在这日益浓厚的节日氛围中，不远处的柏林动物园迎来一场温情告别。16日，中国大熊猫双胞胎兄弟“梦想”和“梦圆”坐上飞机，告别生活了4年的柏林，返回中国。

面对离别，动物园大熊猫管理员科尔文·施莫尔告诉记者，工作人员既不舍又为这对双胞胎感到高兴。

2017年，大熊猫“梦梦”和“娇庆”来柏林安家，并在两年后产下双胞胎“梦想”和“梦圆”。根据柏林动物园与中国野生动物保护协会签署的大熊猫保护研究合作协议，“梦想”和“梦圆”在柏林生活至多4年后将返回中国。

8日，柏林动物园为 “梦想”“梦圆”举办欢送活动及纪念牌揭幕仪式。柏林市长韦格纳在当天的活动上说，双胞胎熊猫为柏林市民和游客带来了巨大欢乐，动物园大熊猫养育工作非常成功，感谢德中双方的共同努力。“它们在柏林出生，柏林永远是它们的家。”

“慢慢地，到了说再见的时候。”柏林动物园近日在社交媒体平台上放出“梦想”“梦圆”的生活视频集锦，网友们留言说：“很高兴认识并爱上了你们，祝旅途愉快。”

本月早些时候，动物园还向这对双胞胎的粉丝发起绘画和手工作品征集活动，收到各式各样设计精美的作品，有粉丝甚至制作了一本“熊猫日历”。这些作品将陪伴双胞胎一同前往中国，而参赛获胜者将获得一份从中国邮寄来的“熊猫包裹”和明信片。

“梦想”和“梦圆”在柏林的诞生被视为中德科研团队共同努力保护生物多样性的典范。柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆说：“我们从中国同事那里学到很多关于大熊猫保护繁育的知识。对保护濒危物种和联合科学研究的共同热情在我们两国之间架起了桥梁。”

1岁至3岁是大熊猫最活跃的时期，每天除采食外，大部分时间都在玩耍、探索和爬树。“梦想”和“梦圆”在柏林度过了童年和青少年时期，也为无数游客带来了欢乐和难忘的回忆。

施莫尔回忆说，双胞胎的母亲“梦梦”是一个“伟大的母亲”，在哺乳和照料幼崽方面展现出了“正确的本能”，是非常慈爱的妈妈。说不定明年春天，“运气好的话，又会有一个或者两个熊猫幼崽诞生——没什么事比这更甜蜜了”。

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