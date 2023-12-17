新华网海牙12月17日电 欧盟中国商会与全荷中资企业协会日前在海牙联合主办“中荷—中欧经贸门户”交流合作论坛，中荷欧政商各界嘉宾近200人参加。

中国驻荷兰大使谈践、中国驻欧盟使团公使彭刚在活动上发表主旨演讲，全荷中资企业协会会长赫凌志、欧盟中国商会秘书长方东葵，以及来自荷兰经济部外商投资局、荷兰经济部企业局、荷中商务理事会、荷中友好协会的代表发表致辞。

谈践表示，今年是疫情后中荷两国全面恢复人员正常往来的第一年，两国各层级交往密切。两国间密切往来，有力推动了中荷经贸合作平稳发展。企业是中荷经贸合作的主体，希望企业家们坚定信念，胸怀“国之大者”；发扬企业家精神，推进务实合作；认真防控风险，坚持依法合规。

彭刚表示，越来越多欧洲企业加强在华业务，延续在华发展势头。同时更多中企积极深耕欧洲市场。欧盟中国商会日前发布报告显示，在欧中企员工本地化率超过82%，在为欧盟当地创造大量税收和就业岗位的同时，也有力支持欧洲绿色、数字转型和经济发展。

荷兰经济部外商投资局代表安吉利克·乌丁说，全荷中资企业协会发展迅速，显示了中国企业对在荷兰发展的重视。荷兰作为创新和投资高地，期待更多中国企业在荷兰置业发展。

会上，欧盟中国商会首次在欧盟成员国层面推介旗舰报告《共筑互信之路，共创中欧繁荣——中国企业在欧盟发展报告2023/2024》。据欧盟中国商会传播与调研主任梁淋淋介绍，中企在欧经营保持稳健增长，约58%的受访企业预计2023年营收增长。在欧中企坚持欧洲市场对其海外布局的重要性，超六成受访中企对中欧中长期经贸前景保持乐观，将持续把欧洲市场纳入未来战略并加大在欧投资力度，83%的受访企业计划扩大在欧发展，进一步体现中企深耕欧洲市场的决心。

当日下午，论坛还举行了企业宣介与路演活动，全荷中资企业协会部分会员介绍其主营业务和发展情况。此外，论坛还举办了午餐会、证书颁发、协会足球俱乐部授旗和晚宴等系列活动。

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