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中国驻美使馆举办中美“乒乓外交”52周年纪念活动

2023年12月17日09:33 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月15日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆日前举办中美“乒乓外交”52周年纪念活动，300多名在美各界嘉宾出席。其间，中美双方组成混合队伍举行友谊赛，一起重温历史、赓续友情。

在现场活动中，中国驻美国大使谢锋与美国乒乓球队成员康妮·史维利斯为比赛开球。世界冠军刘伟、丁宁带领北京大学乒乓球代表团与美国乒乓球爱好者一起切磋球艺，丁宁还现场展示其招牌“下蹲砍式发球”。活动生动诠释了“友谊第一、比赛第二”的“乒乓外交”精神，精彩表演引起全场观众喝彩。

康妮·史维利斯是1971年首次访华球员，她的丈夫戴尔·史维利斯还曾接待过中国队回访球员。史维利斯夫妇分享了他们的经历和感受，希望青年一代传承“乒乓外交”精神，加强沟通交流，共同成长进步，“美中两国人民完全可以成为朋友”。

美中关系全国委员会副会长白莉娟表示，“乒乓外交”的历史经验证明，美中两国虽然文化传统、社会制度不同，但完全可以相互尊重、和平相处。

谢锋在致辞中说，当前中美关系正处在新的十字路口。时代呼唤我们从“乒乓外交”中汲取智慧和力量，让中美关系稳下来、好起来，实现健康、稳定、可持续发展，让两国人民放心、让世界安心。

美国奥委会官员乔罗斯兰表示，“乒乓外交”体现了体育的力量，可以跨越国界，是世界人民的共同语言，体现了人民之间的善意和美好愿望。“让我们培育友谊、建立互信，团结起来为世界和平贡献力量。”

15日，在美国加利福尼亚州旧金山湾区弗里蒙特也举行了中美“乒乓外交”52周年纪念活动。活动期间，中美嘉宾混合组队进行了友谊赛。两国参与者共同表示，将把“乒乓外交”精神传承下去，进一步推动中美人文交流，增进人民友谊。（参与记者：吴晓凌）

(责编：王禹蘅、崔越)

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