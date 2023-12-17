新华社内罗毕12月15日电（记者黎华玲 刘婉晴）中企承建的肯尼亚首都内罗毕市里鲁塔区至卡贾多郡恩贡镇通勤米轨铁路项目15日正式启动。

肯尼亚总统鲁托在项目开工仪式上表示，该项目是肯尼亚一大民生工程，建成后将大幅缓解内罗毕西南部交通拥堵问题，为沿线居民日常通勤提供极大便利，有助于全面降低民众生活成本。

据了解，该项目是中国路桥工程有限责任公司在肯尼亚承建的首条城市通勤铁路项目。项目线路共设计四个车站，线路正线长约12.15铺轨公里，站线长约2.42公里，项目合同工期24个月。

中国路桥肯尼亚办事处副总经理焦绪学说，这一项目将加强内罗毕市中心与周边地区的连接，促进内罗毕实现2030年通勤铁路网战略计划，为当地居民提供更多出行选择。同时，该项目有助于肯尼亚充分利用现有铁路资源，推动肯尼亚成为区域交通枢纽。

肯尼亚交通部长基普春巴·穆尔科门表示，该项目将成为全长165公里的内罗毕通勤铁路的一部分。交通基础设施建设能够促进人员流动、创造就业机会，从而为肯尼亚经济转型作出贡献。

(责编：王禹蘅、崔越)