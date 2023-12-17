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乌克兰总理：入盟谈判尚需完成2700余项立法

2023年12月17日09:16 | 来源：新华网
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新华社基辅12月16日电（记者李东旭）据乌克兰内阁官网15日报道，乌总理什梅加尔当天在乌地方和州政府代表大会上说，乌方已开始着手加入欧盟的谈判，这是一项艰巨工作，乌方需完成2739项立法以实现与欧盟法律一致。

什梅加尔说，乌方对照了约2.8万项欧盟法律，其中，2.3万余项欧盟法律不要求在加入欧盟谈判期间立法实施，有1625项乌方已完成立法，其余2739项需要在接下来数年内完成立法工作。

什梅加尔强调，乌方将继续推动融入欧洲单一市场，目前乌方电网与欧洲电网已实现一体化，明年的工作目标包括争取延长乌运输和商务免签证入境欧盟政策，尽早实现乌工业品免签证入境欧盟，落实欧盟电信服务漫游法规。

欧洲理事会主席米歇尔14日在社交媒体上宣布，欧洲理事会决定启动乌克兰和摩尔多瓦加入欧盟的谈判。

乌克兰2022年2月递交加入欧盟的申请，摩尔多瓦同年3月也递交了入盟申请。2022年6月，两国成为欧盟候选国。今年11月，欧盟委员会建议启动乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判。

(责编：王禹蘅、崔越)

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