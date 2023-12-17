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世卫组织总干事谭德塞再次呼吁加沙地带停火

2023年12月17日09:10 | 来源：新华网
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新华社日内瓦12月16日电（记者曾焱）世界卫生组织总干事谭德塞15日在日内瓦联合国记者协会主办的年度新闻发布会上再次呼吁巴以双方在加沙地带立即停火。

谭德塞说，世卫组织执委会关于巴勒斯坦被占领土卫生状况问题的特别会议日前通过一项决议，呼吁立即、持续和畅通无阻地向加沙运送人道主义救援物资和派遣医务工作者。决议还呼吁总干事继续报告此轮巴以冲突对公共卫生和心理健康的影响等。

他表示，这些任务在目前情况下几乎不可能完成，包括人道主义和医务工作者在内，在加沙地带没有任何人员是安全的。“唯一的解决办法是立即停火。”

谭德塞表示，今年全球范围内记录在案的针对医务工作者、病人、医院、诊所和救护车的袭击事件超过1200起，造成近700人死亡、1100多人受伤。

谭德塞还对联合国安理会近期未能通过有关巴以停火决议草案深表遗憾。他说：“没有停火就没有和平，没有和平就没有健康。”

加沙地带卫生部门14日发表声明说，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列的军事行动已造成加沙地带超过1.87万名巴勒斯坦人死亡、5万余人受伤。

(责编：王禹蘅、崔越)

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