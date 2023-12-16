新华社日内瓦12月15日电（记者陈斌杰）在日前召开的世贸组织总理事会上，包括中国在内的约120个世贸组织成员宣布《促进发展的投资便利化协定》最终文本已经完成法律校审，呼吁全体成员尽快履行必要程序将该协定纳入世贸组织法律框架。

中国常驻世贸组织代表李成钢在会上表示，《促进发展的投资便利化协定》坚持以发展为核心要义，体现了世贸组织成员以投资促进发展的共同意愿，是世贸组织发展议程项下重要成果。该议题创新谈判方式，有利于重振世贸组织谈判功能、确保世贸组织与时俱进。

会上，包括柬埔寨、老挝、利比里亚等最不发达国家成员在内超过30个世贸成员积极发言响应，阐释《促进发展的投资便利化协定》对于优化投资环境、吸引优质投资、促进经济发展以及实现联合国2030年可持续发展议程目标的重要作用。成员普遍支持以世贸组织第十三届部长级会议（MC13）为契机，推动将该协定纳入世贸组织法律框架。

《促进发展的投资便利化协定》提交总理事会讨论是提交MC13做出决定的前置程序。此次会议期间，该项议程得到包括非参加方在内超过95%世贸成员的广泛支持，为推动协定在MC13收获多边成果营造了积极势头。

投资便利化议题是中方在世贸组织与相关发展中成员主动设置并牵头引领的首个重大议题，协定达成后将成为全球首个多边投资协定。该议题于2017年由中国等发展中成员以“联合声明倡议”方式发起，2023年7月结束文本谈判，目前参加方约120个世贸组织成员，还有近10个成员即将加入，参加方数量将超过全体世贸成员四分之三多数，在世贸组织规则制定上具有重大意义。

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