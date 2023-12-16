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以军在加沙地带误杀3名被扣押的以色列人

2023年12月16日09:48 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月15日电（记者王卓伦　吕迎旭）以色列国防军发言人哈加里15日晚发表视频讲话说，当日早间以军在加沙地带北部的战斗中误杀3名以色列被扣押人员。

　　哈加里说，以方在对3名死者尸检的过程中对他们的身份产生怀疑，死者尸体被转移到以色列境内后其身份得以确认。以军认为，这3人在加沙地带摆脱了巴勒斯坦武装人员的控制。

　　他表示，用于识别被扣押人员的相关指示已传达给地面作战部队，从而“尽一切努力防止类似悲剧事件再次发生”。

　　以色列军方的声明说，以军在同巴勒斯坦武装人员交火过程中，误将这3名以色列被扣押人员“视为威胁”，开枪将他们打死。军方将对这一事件进行“完全透明”的调查。

　　以色列军方还公布了这3名被扣押人员的姓名，称他们都是10月7日巴以新一轮冲突爆发时遭巴勒斯坦武装人员扣押的。根据以色列政府发言人埃隆·利维12月15日在新闻发布会上的说法，目前仍有120多人被巴勒斯坦武装人员扣押在加沙地带。

　　加沙地带卫生部门14日发表声明说，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列的军事行动已造成加沙地带超过1.87万名巴勒斯坦人死亡、5万余人受伤。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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