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日本福岛核电站工作人员受到内照射 东电称不影响健康

2023年12月16日09:32 | 来源：中国新闻网
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　　中新网12月15日电 据日本共同社报道，日本东京电力公司14日发布消息称，11日在福岛第一核电站受到放射性物质污染的工作人员，今后50年的辐射量初步评估结果为0.38毫西弗，不会对健康造成影响。

　　报道称，东电认为，该男性受到内照射的原因可能是，结束作业后他没有完全松开绑带就取下面罩，导致受污染的面罩外侧接触了脸部。

　　东电表示，今后1个月左右，将对该男性尿液和粪便中含有的放射性物质进行分析以确定数值。

　　据报道，此外，10月，有2名男性工作人员在清洗核电站多核素去除设备(ALPS)管道时，被溅到含有放射性物质废液，东电也公布了对全身影响的实际辐射量评估结果，分别为0.9毫西弗和0.6毫西弗。该数值未超过必须向原子能规制委员会报告的5毫西弗，据称不会对健康造成影响。

　　日本《朝日新闻》报道称，对于接连出现工作人员遭放射性物质污染的事件，东电负责人称，我们对给工作人员和公众造成的担忧深表歉意，将采取彻底措施，防止类似事件再次发生。

　　此前报道，东电12月11日称，在福岛第一核电站内进行废炉作业的一名工人面部受到放射性物质污染。10月25日，福岛第一核电站发生放射性废液溅射事件，进行核污染水处理工作的5名作业员被放射性废液溅射，其中2人被紧急送医。

(责编：刘洁妍、崔译戈)

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