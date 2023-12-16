新华社耶路撒冷12月15日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总理办公室15日发表声明说，以内阁当天批准一项“临时措施”，允许人道援助物资通过以色列与加沙地带之间的凯雷姆沙洛姆口岸进入加沙。

声明说，作为释放被扣押人员协议的内容之一，以方承诺每日从埃及向加沙地带运送200辆卡车的食物和人道援助物资，而埃及与加沙地带之间的拉法口岸单日通行能力为100辆卡车。截至15日，在凯雷姆沙洛姆口岸进行安检的卡车须返回拉法口岸，造成严重拥堵。

声明说，为遵守协议相关条款，以内阁批准一项“临时措施”，允许运送人道援助物资的卡车在凯雷姆沙洛姆口岸加沙地带一侧卸货，无需返回拉法口岸。声明强调，只有从埃及运送的人道援助物资才能通过这一渠道进入加沙地带。

以色列国防军和以国防部下设的政府领土活动协调处11日宣布，以方12日重新开放凯雷姆沙洛姆口岸，在这一口岸接受安检的人道援助物资将经拉法口岸进入加沙地带。

10月7日新一轮巴以冲突爆发前，超过60%的货运物资经凯雷姆沙洛姆口岸进入加沙地带。联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思12月7日说，如果凯雷姆沙洛姆口岸开放，将对更多援助物资进入加沙地带产生“重大推动作用”。

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