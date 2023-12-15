人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美中贸委会举行成立50周年庆典活动

2023年12月15日18:04 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿12月14日电（记者熊茂伶）美中贸易全国委员会14日晚在华盛顿举行成立50周年庆典活动。中国国家主席习近平、美国总统拜登致贺信，美财政部长耶伦、中国驻美国大使谢锋、美国驻华大使伯恩斯等受邀出席并致辞。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，50年来，贸委会支持在华经营的美国企业、扩展美中经贸合作的使命没有改变。历史表明，经济是全球地缘政治稳定的基础，而破坏经济相互依存的企图可能导致全球地缘政治动荡。美中贸易全国委员会承诺，未来50年将继续努力推动美中经贸合作。

谢锋在发言中说，中美两国元首在旧金山成功会晤，为处在关键时刻的中美关系增添稳定性，为变乱交织的世界注入正能量。他呼吁：一要重信守诺，落实旧金山会晤重要共识；二要在商言商，排除泛政治化干扰；三要相互成就，拉长互利合作清单。

美中贸易全国委员会成立于1973年，总部位于美国首都华盛顿，是美方在中美建交前成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和经贸合作。目前，美中贸委会拥有200多家在中国经商的美国会员企业。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部