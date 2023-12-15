新华社华盛顿12月14日电（记者熊茂伶）美中贸易全国委员会14日晚在华盛顿举行成立50周年庆典活动。中国国家主席习近平、美国总统拜登致贺信，美财政部长耶伦、中国驻美国大使谢锋、美国驻华大使伯恩斯等受邀出席并致辞。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，50年来，贸委会支持在华经营的美国企业、扩展美中经贸合作的使命没有改变。历史表明，经济是全球地缘政治稳定的基础，而破坏经济相互依存的企图可能导致全球地缘政治动荡。美中贸易全国委员会承诺，未来50年将继续努力推动美中经贸合作。

谢锋在发言中说，中美两国元首在旧金山成功会晤，为处在关键时刻的中美关系增添稳定性，为变乱交织的世界注入正能量。他呼吁：一要重信守诺，落实旧金山会晤重要共识；二要在商言商，排除泛政治化干扰；三要相互成就，拉长互利合作清单。

美中贸易全国委员会成立于1973年，总部位于美国首都华盛顿，是美方在中美建交前成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和经贸合作。目前，美中贸委会拥有200多家在中国经商的美国会员企业。

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