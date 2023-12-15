新华社北京12月15日电 12月15日，国家主席习近平向美中贸易全国委员会成立50周年庆典致贺信，向委员会及全体成员表示祝贺，向长期关心和支持中美经贸合作的美国各界人士致以诚挚问候。

习近平指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中美能否携手合作，共迎挑战，事关两国人民利益，影响人类前途命运。前不久，我在旧金山同拜登总统举行会晤，就事关中美关系发展的重大问题深入交换意见，达成重要共识。中方愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，同美方相向而行，落实好旧金山会晤成果，推动中美关系健康、稳定、可持续发展。

习近平强调，中美经贸关系是两国关系的重要组成部分，为两国人民带来了许多实实在在的福祉。中国将坚定不移推动高质量发展，坚定不移推进高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。中国式现代化将为包括美国企业在内的各国企业带来更多机遇，中美加强经贸合作潜力巨大、空间广阔、前景可期。

习近平表示，五十年栉风沐雨，半世纪互利同行。希望美中贸易全国委员会及会员企业继续在中美两国之间搭建更多友好交往的桥梁，编织更多务实合作的纽带，为中美谱写下一个五十年合作共赢新篇章贡献力量。

同日，美国总统拜登亦向美中贸易全国委员会成立50周年庆典活动致贺信。

美中贸易全国委员会成立于1973年，总部位于首都华盛顿，是中美两国建交前美方专门成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和两国经贸合作。

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