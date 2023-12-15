新华社联合国12月14日电（记者王建刚）联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦日前接受新华社采访时表示，中方在继续派遣维和部队等方面作出的承诺极为重要。

2023年联合国维和部长级会议日前在加纳首都阿克拉举行。拉克鲁瓦在会后接受采访时说，包括中国在内的许多会员国在此次会议上都作出了非常重要的承诺，这令人感到欣慰、鼓舞。

拉克鲁瓦说，作为联合国维和行动第二大出资国，“中国作出的继续派遣维和部队、继续举办国际培训课程以及支持区域维和合作等承诺，都极为重要”。

拉克鲁瓦指出，维和地区环境复杂、条件艰苦，需要特别关注维和人员的心理健康。他还强调了女性在维和行动中的作用，表示需要更多女性参与到维和行动中并担任更高级职务。

2023年联合国维和部长级会议5日至6日在阿克拉举行。与会91个会员国和3个国际组织在会议上表达了对联合国维和行动的集体承诺和政治支持，其中57个会员国承诺采取新举措，助力联合国应对维和事业在当前及未来面临的挑战。

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