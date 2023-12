本周二,美国国会众议院中国事务特别委员会(下称“委员会”)呼吁“重置”中美经济关系。在一份长达53页的报告中,包括一系列提议,旨在进一步限制,甚至切断中美经贸关系,显示出美国的冷战思维。

上述提议包括:命令美国商务部对中国传统半导体(legacy semiconductors)征收进口关税;要求美联储对美国各家银行进行压力测试,以确定能否承受失去中国市场;限制政府部门购买中国制造的无人机,禁止使用社交媒体平台TikTok。

在一份声明中,委员会主席麦克·加拉格尔(Mike Gallagher)和高级成员拉贾·克里希纳莫西(Raja Krishnamoorthi)表示,报告中的提议将防止美国资本和技术被用以支持中国军事技术研发和“人权侵犯”行为。

11月,旧金山会晤达成共识,中美双方应加强沟通,妥善管控分歧,推进对话合作。然而,委员会的提议却与旧金山会晤共识背道而驰,充满对抗性。提议或将导致美国国会于明年出现更多反华立法,这无疑将给双方关系的改善蒙上阴影。

中美经济相互依存,而美国却挥舞着制裁的大棒,必将伤及自身利益。就连加拉格尔也承认,对华限制措施“并非没有代价”。部分美国官员寻求利用单边性惩罚措施,而不是通过中美经济工作组和金融工作组等现有渠道解决问题,体现了美国的霸权思维。

全球最重要的双边关系,被美国部分带着零和博弈思维的自私政客操纵,意图挑起中美对抗,令人失望。

一直以来,美国政府曾在各种场合表示乐见中国发展,无意阻止中国经济发展或遏制中国,也无意寻求与中国“脱钩”。这些说法的诚意,仍有待考证。

中美作为世界两大经济体,不应选择背弃双方。上述限制举措一旦成为现实,将损害美国作为负责人大国的信誉,同时将两国推向冲突和对抗,造成的后果,中美双方都将难以承受。

美国政客应从中美关系全局出发,与中国相向而行,推动两国关系稳定健康发展。若能如此,这将是送给中美两国最好的新年礼物,也是送给世界的福音。

本文译自《中国日报》12月13日社论

原标题:Confrontational proposals will sabotage upturn in relations heralded by San Francisco summit

出品:中国日报社论编辑室

编译:曹静 编辑:李海鹏

(责编:艾雯、刘洁妍)