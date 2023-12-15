“很少有国家比中国做的更好” ，英国知名学者、中国问题专家马丁·雅克这样评价中国2023年的经济表现。在今年接近尾声之际，一年一度的跨年“消费季”已在路上，外国媒体和经济界人士在肯定今年经济发展的同时，也对中国市场的未来前景充满期待。

外媒关注中国“消费季”

在今年的黄金周假期，中国 “消费季”令外媒印象深刻。多家外媒认为，人们旺盛的旅游消费需求不仅折射出中国市场的潜力，也彰显出中国经济强大的内需动力。法国《创业》杂志撰文认为，中国黄金周假期促进了消费潜力充分释放，对于提振消费、助推经济增长具有重要意义。韩国《亚细亚经济》报道称，有分析认为这是中国经济持续复苏的迹象，显示了中国经济的强劲内生动力。

2023年，中国旅游业在境内外恢复势头强劲，消费数据持续攀升。《华尔街日报》网站报道，中国民众在假期成群结队地出行，这是一个令人鼓舞的迹象，表明中国由消费者主导的经济复苏正在加速。西班牙埃菲社也表示，相关数据显示出“中国消费增长和经济回暖”。

近来，越来越多中国人爱上户外活动和体育消费。外媒注意到，中国民众对新颖运动方式的热爱和对健康生活方式的追求，正形成一股“体育消费潮”。美国《女装日报》刊文称，有报告显示，随着中国人对运动和户外活动需求激增并形成多种消费趋势，有机构预测，相关领域的需求今年预计增长75%。路透社也报道了“双11”期间，中国国内与健康和保健以及户外生活相关的商品表现出色，运动品牌也很畅销。

专家点赞发展潜力大

国家统计局日前公布的经济数据显示，10月份中国社会消费品零售总额同比增长7.6%。《日经亚洲评论》网站报道这一数据时表示，住宿和交通需求激增推动了服务业的复苏。报道援引荷兰国际集团（ING）区域研究主管罗伯特·卡内尔的话说，事情正朝着更积极的方向发展，这将给中国全年5%的GDP增长目标带来更大确定性。

面对充满活力的中国消费市场，日中友好继承发展会理事长坂下重信表示，看好中国经济未来的发展潜力，“中国改革开放以来，经济高速发展有目共睹。（日企）有必要对华大规模投资，特别是在养老、农业等多个领域，有很多投资发展机会。长期来说日中经贸合作正向着不断加强的方向前行，这点我是有信心的！”

在今年的进博会上，上海美国商会联合美国农业部专门设立“美国食品与农业馆”，这是美国官方首次参展进博会。上海美国商会会长对海外网表示，美企看好中国市场。他认为，美国企业视中国为重要战略市场，看好其巨大潜力。美国农业部代理副部长帮办哈夫迈斯特也形容中国市场“潜力巨大、非常重要！”

外企期待进一步受益

随着中国的经济活力和潜力不断释放，多家知名跨国公司高管对中国市场充满期待。日立（中国）有限公司董事长依田隆表示：“中国经济整体呈恢复态势，经济复苏速度超出预想。中国仍是一个非常有吸引力的市场。”德国企业西门子能源股份公司执行委员会成员安妮珞在进博会期间表示：“中国正在以高水平对外开放推动各国共同发展。看到本届进博会上一个个丰富多彩的展台，我感受到中国市场的活力、潜力和巨大吸引力。”

化妆品巨头科蒂集团（Coty）首席执行官苏·纳比5月曾表示，科蒂第三财季收入好于预期，要归功于中国旅游零售业务的提振。11月，纳比又表示，得益于中国消费者的可支配收入增加、消费偏好转变等因素，该公司在中国香水市场的业绩显著增长。韩国知名美妆企业爱茉莉太平洋集团会长徐庆培也在公司周年庆典仪式上表示，中国市场对爱茉莉太平洋具有十分重要的意义，在华业务一定要实现更大发展。

汉堡王（中国）投资有限公司首席执行官博涛表示，该公司希望以国际餐饮和食品品牌为链接，展现不断加大在中国投资和发展的决心和信心。路透社日前报道，麦当劳已宣布将进一步提升中国业务的持股比例，显示了其在中国发展的信心。麦当劳首席执行官表示，该公司有很大机会抓住中国市场不断增长的需求，并将从中国市场的长期潜力中进一步受益。（海外网 张霓、刘强、王珊宁）

来源：海外网

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