新华社河内12月14日电 特写：“世事多变迁，唯有此心坚”——记中越两党总书记会见两国青年和友好人士代表

新华社记者宿亮 李勍 孙奕

鲜花、笑脸、掌声、欢呼声……

12月13日下午，河内国家会议中心，身着白衬衫和蓝色奥黛的越南青年男女，手持鲜花和越中两国国旗，翘首期盼着激动人心的时刻——

中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛同越共中央总书记阮富仲夫妇在这里共同会见中越两国青年和友好人士代表。

巨大的红色背景板前，老、中、青代表们面带微笑。在大家持续而热烈的掌声中，习近平总书记和阮富仲总书记并肩走到前排中央，同代表们合影。两党总书记的手，紧紧握在一起。

阮富仲总书记首先致辞。他说，习近平总书记来访，河内和整个越南都因此沉浸在热烈的气氛中，相信“我的朋友习近平同志也一定感受到了”。

为什么要在这次历史性访问中，安排这样一场会见？阮富仲总书记对自己的设问给出了回答：我们希望把促进越中友好这个重任交给两国青年一代，“你们都同意吗？”

现场掌声随即响起。一旁落座的习近平总书记，始终面带微笑，看着自己的老朋友。

阮富仲总书记致辞完毕，习近平总书记起身走上前去，两人的手再次紧紧握在一起。

“时隔6年再次访问美丽的越南，看到热情洋溢的你们，我感到格外高兴。”习近平总书记面向各界代表，发表了题为《赓续传统友谊，开创中越命运共同体建设新征程》的重要讲话，代表中国党和政府向致力于中越友好的新老朋友致以亲切问候。

“回首过去，我们志同道合、守望相助。”“立足当下，我们初心如磐、合作共赢。”“展望未来，我们前途相关、命运与共。”习近平总书记的讲话内涵丰富、饱含深情，勉励两国各界友好人士特别是青年一代成为中越友好征程的领跑者，为实现各自国家百年奋斗征程和构建具有战略意义的中越命运共同体贡献力量。

中越两国风雨同舟、相互支持的峥嵘岁月是人们难以磨灭的记忆，也是两国共同的宝贵财富。习近平总书记在讲话中提到了广西桂林的育才学校。在20世纪越南抗法、抗美救国斗争中，这所学校为越南培养了1万多名学生，为越南建设发展作出历史贡献。13日下午，不少育才学校校友也来到了会见现场。

“我的童年在中国度过！”原越南科学院物理实验学院院长陈春怀激动地说，他10岁到桂林育才学校学习，70多年来自己始终不曾忘记中国朋友“雪中送炭的情谊”。

同样曾就读于桂林育才学校的老人阮孟敬说，习近平总书记与中越两国青年和友好人士代表的会见“是一个重要时刻”，“希望见证历史的两国青年把越中友谊继续维护好、发扬好”。

越中友协执行委员会委员、原河内大学中文系主任阮世事在现场聆听了习近平总书记的讲话。这位在越南教了23年中文的老师告诉记者，近些年，越南河内大学中文系招生数量始终处于高位，凸显了越南青年重视越中友好带来的机遇。正因为有了这些青年，他坚信两党总书记看重的越中友好关系一定后继有人。

“世事多变迁，唯有此心坚。”习近平总书记在讲话中引用这句越南谚语，让越南青年代表、高中生黎月琼印象深刻：“习近平总书记提到了越南的谚语，说明他对越南很了解，这让我激动，也很感动。”

在发言中，黎月琼引用了习近平总书记2015年出席第十五届中越青年友好会见活动时的讲话——“国之交在于民相亲”。她说，习近平总书记强调“中越友好的根基在人民、未来在青年”，让她更加深刻认识到自己的责任。

这场会见不仅在于传承友好，更是立足当下，着眼未来。习近平总书记在讲话中对两国青年提出三点希望：“同做中越友谊的传承者”“争当亚太振兴的参与者”“敢为人类进步的开拓者”。

传承，参与，开拓。期待两国青年和友好人士真诚携手，以扎实行动赓续“同志加兄弟”的传统友谊，以更广胸怀、更宽视野担起时代责任，为中越友好新征程凝聚智慧与力量。

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