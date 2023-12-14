新华社马德里12月14日电（记者胡加齐 谢宇智）世界领袖联盟-马德里俱乐部秘书长玛丽亚·埃莱娜·阿圭罗日前在西班牙马德里接受新华社记者专访时表示，欧中应本着相互尊重、求同存异的原则，共同维护多边主义，携手应对全球挑战。

埃莱娜不久前出席了在广州举行的“2023从都国际论坛”。她说，这次中国之行收获颇丰，不仅与中国政府、企业和学术界代表展开了交流，还有机会与来自全世界的国际政策和经济问题专家共同探讨多边主义和全球合作等话题。

谈及前不久在北京举行的中欧领导人会晤，埃莱娜说，欧盟和中国均在世界舞台上扮演着十分重要的角色，有必要针对地区乃至全球问题和挑战加强对话与合作，共同寻求解决方案。

埃莱娜说，各方应承认存在分歧，但不应视其为合作的障碍，而是要以务实的态度，通过对话达成共识，联手寻求互利共赢的解决方案。

埃莱娜说，世界各国只有加强对话与合作，才能为全球性问题提供有效的应对方案。各方应共同维护多边主义，联手应对全球气候变化等严峻挑战。

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