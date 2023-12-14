新华社北京12月14日电 题：如何推动中越经贸关系发展？当前外贸外资形势怎么看？商务部回应近期经贸热点

新华社记者谢希瑶、潘洁

如何推动中越经贸关系发展？当前外贸外资形势怎么看？商务部14日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

推动中越双方务实合作提质升级

中越双方日前宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。商务部新闻发言人束珏婷说，商务部将与越南相关部门一道，认真落实两党两国最高领导人达成的重要共识，推动双方务实合作提质升级。

一是保障双边贸易稳定畅通。发挥贸易畅通工作组等机制作用，共同推进中越边境口岸升格开放、边境智慧口岸建设、“单一窗口”等合作。支持边境小额贸易、边民互市贸易和跨境电商发展，提升双边贸易往来效率和便利化水平。

二是加强新兴领域合作。落实商务部与越方签署的加强数字经济领域投资合作和推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录，加强双方在数字经济、绿色经济、清洁能源领域交流合作。

三是拓展农业经贸合作空间。用好进博会、广交会、中国东盟博览会等展会和跨境电商平台，支持扩大自越进口优质农产品。支持企业加强大米、木薯等贸易合作，加强农产品产供链合作。

四是深化多边合作。中越双方将加强在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、亚太经合组织（APEC）和世界贸易组织（WTO）等机制下的合作，维护全球自由贸易体系，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

外贸发展的积极因素不断累积

束珏婷说，近几个月，中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。综合来看，外贸发展的积极因素不断累积，回稳态势持续巩固。

一是贸易活跃度继续上升。中国出口贸易量自8月起同比由降转增，且增幅持续扩大，11月当月出口量增长12%，达到二季度以来峰值。与此同时，进口贸易量连续10个月保持正增长。量的稳步增长是外贸稳规模优结构的重要支撑。

二是外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束14个月的下降，转为增长9.6%，对日、韩等进出口降幅收窄。手机、家电等消费电子产品回升势头明显，11月集成电路进口金额增速年内首次转正，进口量连续3个月增长，显示出终端电子产品的出口需求有所改观。

三是企业预期持续改善。商务部跟踪调查显示，外贸企业出口订单情况连续6个月好转。

谈及跨境电商等新业态发展，束珏婷介绍，四季度以来，不少跨境电商平台在假日购物季中表现良好。行业数据显示，部分平台11月在欧美市场的成交金额增长超过两倍。今年以来，中国跨境电商继续保持快速增长。前三季度跨境电商进出口1.7万亿元人民币，同比增长14.4%，拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点。

当前引资规模仍处于历史高位

在回应关于如何看待当前外商投资与利用外资形势的记者提问时，束珏婷说，受经济和非经济等多重因素影响，今年以来全国实际使用外资金额出现一定波动。需要指出的是，当前引资规模仍处于历史高位，引资结构不断优化，高技术产业占比提升，外商来华投资热度不减，前10个月，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰等实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%和33.0%（含通过自由港投资数据）。

“中国始终致力于建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好服务外商投资企业。”束珏婷表示，目前相关部门和地方正在全力抓好落实“稳外资24条”，近期已经出台不少具体举措。还有一些政策正在制定过程中，比如优化境外已上市药品境内生产申报程序、规范和促进数据跨境流动等。相信随着这些实实在在的举措落地实施，外国投资者在华经营的环境也会越来越好。

她说，下一步，商务部将深入贯彻中央经济工作会议精神，扩大高水平对外开放，对标国际高标准经贸规则，稳步推进制度型开放，积极回应外资企业诉求，进一步推动便利中外人员往来，不断优化外资促进和服务。

(责编：崔译戈、吴成良)