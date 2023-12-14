新华社海牙12月14日电（记者王湘江）由中国与荷兰艺术家联手打造的杂技舞台剧《美猴王》13日晚在荷兰海牙上演。

该剧由荷兰开拓者现代舞团担任编剧和舞蹈设计，由中国江苏省南京市杂技团演出。演员们巧妙结合中国传统杂技技巧与荷兰现代舞蹈动作，生动演绎了中国经典名著《西游记》中“三打白骨精”和“大战六耳猕猴”等故事，不时赢得观众热烈的掌声。

演出结束后，中国驻荷兰大使谈践到后台看望剧组人员，称赞演员的精湛演技，对促成演出的荷方人员表示感谢。

该剧编剧、旅荷华人艺术家许村松在接受新华社记者采访时说，对许多荷兰观众来说，《西游记》中美猴王的人物形象和故事并不陌生。这部舞台剧融合了中国传统杂技艺术、荷兰现代舞蹈以及音乐艺术的表演形式，荷兰观众对此反响热烈。

该剧制作人、荷兰开拓者现代舞团经理罗丝·亨德里克斯对记者说，她希望通过《美猴王》的演出，向荷兰年轻人展现荷兰文化与中国文化相互碰撞所产生的独特魅力。

此前，杂技舞台剧《美猴王》已经先后在荷兰霍赫芬和阿珀尔多伦两座城市上演，之后还会前往亨厄洛。

(责编：崔译戈、吴成良)