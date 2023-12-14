人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中荷合作杂技舞台剧《美猴王》在荷兰上演

2023年12月14日21:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社海牙12月14日电（记者王湘江）由中国与荷兰艺术家联手打造的杂技舞台剧《美猴王》13日晚在荷兰海牙上演。

　　该剧由荷兰开拓者现代舞团担任编剧和舞蹈设计，由中国江苏省南京市杂技团演出。演员们巧妙结合中国传统杂技技巧与荷兰现代舞蹈动作，生动演绎了中国经典名著《西游记》中“三打白骨精”和“大战六耳猕猴”等故事，不时赢得观众热烈的掌声。

　　演出结束后，中国驻荷兰大使谈践到后台看望剧组人员，称赞演员的精湛演技，对促成演出的荷方人员表示感谢。

　　该剧编剧、旅荷华人艺术家许村松在接受新华社记者采访时说，对许多荷兰观众来说，《西游记》中美猴王的人物形象和故事并不陌生。这部舞台剧融合了中国传统杂技艺术、荷兰现代舞蹈以及音乐艺术的表演形式，荷兰观众对此反响热烈。

　　该剧制作人、荷兰开拓者现代舞团经理罗丝·亨德里克斯对记者说，她希望通过《美猴王》的演出，向荷兰年轻人展现荷兰文化与中国文化相互碰撞所产生的独特魅力。

　　此前，杂技舞台剧《美猴王》已经先后在荷兰霍赫芬和阿珀尔多伦两座城市上演，之后还会前往亨厄洛。

(责编：崔译戈、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部