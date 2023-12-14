新华社北京12月14日电（记者冯歆然）由中企承建的马来西亚东海岸铁路轨道工程日前启动，对此，外交部发言人毛宁14日在例行记者会上答问时表示，期待两国各领域合作不断走深走实，为两国人民带来更多福祉。

据报道，由中国公司承建的马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目轨道工程启动仪式日前在马来西亚彭亨州首府关丹市举行。马来西亚最高元首阿卜杜拉在仪式上正式启动马东铁项目轨道铺设。

“马来西亚东海岸铁路是中马共建‘一带一路’的标志性项目，也是中国企业目前在海外承建的最大单体交通基础设施项目之一。”毛宁说，项目进展顺利，工程整体进度已经过半。项目建成后，将填补马来半岛东西岸没有铁路贯通的空白，提高沿线地区互联互通水平。

毛宁表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年，也是中马建立全面战略伙伴关系10周年。今年3月，习近平主席同安瓦尔总理就共建中马命运共同体达成重要共识，开启了两国关系的新篇章。中马共建“一带一路”已经形成东部马中关丹产业园、关丹港“一园一港”同西部巴生港经由东海岸铁路“一线”贯穿的格局。

“明年是中马建交50周年，期待两国各领域合作不断走深走实，为两国人民带来更多福祉。”她说。

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