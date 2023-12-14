新华社北京12月14日电 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（下称近东救济工程处）13日说，在这一机构于巴勒斯坦加沙地带设置的避难设施内，流离失所者已达130万人。

近东救济工程处当天在一份声明中说，截至12月11日，约130万流离失所者在这一机构于加沙地带设置的155处设施中避难。在加沙地带中部、南部城市汗尤尼斯和拉法口岸一带，超过110万人在近东救济工程处指定的98处设施内避难。

按这一机构说法，巴以新一轮冲突爆发以来，在位于加沙地带的该机构工作人员当中，遇难者已增至135人。在约旦河西岸，271人被以色列安全部队杀害，其中包括69名儿童，2023年成为“自联合国开始记录伤亡人数以来，巴勒斯坦人在约旦河西岸遇害人数最多的一年”。

近东救济工程处10日说，加沙地带已有近85%的民众流离失所，约190万人被迫离开家园。

据加沙地带卫生部门统计，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军事行动已造成加沙地带超过1.84万名巴勒斯坦人死亡、5万余人受伤。（刘江）

(责编：崔译戈、吴成良)