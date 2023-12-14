新华社内罗毕12月14日电 专访：建交60年 肯中友谊与合作历久弥坚——访肯尼亚内阁首席部长兼外长和侨务部长穆达瓦迪

新华社记者黎华玲 刘万利

六十年峥嵘岁月，一甲子春华秋实。14日，中国和肯尼亚迎来建交60周年。肯尼亚内阁首席部长兼外长和侨务部长穆达瓦迪日前在首都内罗毕接受新华社等中国媒体联合采访时说，这是肯尼亚和中国人民继往开来的美好日子，两国友谊与合作历久弥坚。

穆达瓦迪说，60年来，肯中关系实现跨越式发展，政治互信达到新高度，肯中全面战略合作伙伴关系不断发展。如今肯中两国交往涵盖贸易、基础设施、文化和学术交流等各个方面。共建“一带一路”等倡议，将中国理念与肯尼亚2030年国家发展愿景深度对接，连接起两国人民建设新时代的梦想。

穆达瓦迪说，60年来，肯中合作不断拓展深入，越来越多的中国企业来到肯尼亚等非洲国家投资兴业，肯尼亚等许多非洲国家的基础设施因此面貌一新，极大推动了当地社会经济发展。

穆达瓦迪以全长约600公里的肯尼亚标轨铁路为例说，这是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的旗舰工程。据肯尼亚铁路局估算，该项目对肯国内生产总值的贡献率超过2%。

穆达瓦迪说，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，肯尼亚总统鲁托出席了10月在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，肯中双方就支持更多中企赴肯投资，拓展数字经济、新能源等领域合作达成诸多共识。

作为东非第一大经济体，肯尼亚拥有丰富的地热、太阳能等可再生资源，但目前开发比例较低。穆达瓦迪说，中国拥有先进的新能源技术，同肯尼亚在可再生能源领域优势互补，在绿色合作领域将实现双赢。此外，肯中农业合作潜力巨大，特别是在旱地农业、集水和农业加工方面。

他表示，中国提出的高质量共建“一带一路”八项行动，能够进一步助力非洲实现工业化、农业现代化和经济一体化。他指出，肯尼亚当前的目标是不断夯实同中国的合作，促进蓝色经济、信息通信技术、制造业、卫生和住房等关键领域的发展。肯方愿意同中国进一步加强在艺术、体育、文化等领域的合作，促进两国年轻人的交流。

穆达瓦迪指出，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议得到广泛支持，表明了中国推动世界实现全面、包容、可持续发展的美好愿景。在这三大倡议以及共建“一带一路”等议题上，肯尼亚同中国有着共同的立场和追求。

展望未来，穆达瓦迪表示：“肯尼亚希望继续同中国加强双边合作，增进民间交流，携手迈向新的60年。”

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